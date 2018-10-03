Yüzbinlerce emeklilikte yaşa takılanların yani EYT'linin gözü, erken emeklilik için açılışını yapan Meclis'e çevirildi. Emeklilikte yaş engeline takıldıkları nedeniyle EYT konusunda bir düzenleme bekleyen vatandaşlar, EYT sorununun yeniden gündeme getirilmesini istiyor.

Peki EYT sorunu çözülecek mi? EYT son durum nedir? EYT hakkında düzenleme yolda mı? EYT ile ilgili son dakika gelişmelerini yazarımız Ekrem Sarısu, bir soruya verdiği cevapla köşesine yaşıdı.

İşte yazının o kısmı:

Soru: 1977 doğumluyum. SSK girişim 1995’te oldu. 7000 gün primim var. hükümetin yeni çıkaracağı yasaya göre ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Sigorta girişinizi tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sorunuzu 23 Kasım 1995’ten önceki bir tarihte sigortalı olduğunuz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. 5750 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanların gündemlerinde olmadığını açıkladı. Bu açıklamaya göre, maalesef kişileri erken emekli edecek bir yasa çıkması söz konusu değil.