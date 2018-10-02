Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim itibarıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'in açılış tarihi olan ekim ayını işaret etmesi ve dün Meclis'in açılması, EYT'lilerin beklentilerini iyice artırdı. Milyonlar kişi kanun teklifinin TBMM'ye gelmesini beklerken bugün CHP'den flaş bir talep geldi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sevkedilen kanun tekliflerinin derhal görüşülmesi amacıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'nı toplantıya çağırdı.

Toplum tarafından büyük bir beklenti oluşan bu konuya ne parlamentonun ne de komisyonun duyarsız kalamayacağının belirtildiği başvuruda, "Bu doğrultuda TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.







