Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan EYT’lilerin durumu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirmişti. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim’den sonra açılacak Meclis’te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair henüz bir açıklama gelmese de gözler komisyonda olan üç EYT teklifine çevrildi.

VERİLEN YASA TEKLİFLERİ

Mevcut tekliflerle ilgili bilgi veren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir bir yılda Meclis’e, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. EYT’lilerin durumunu ‘maç sırasında kural değiştirilmesine’ benzeten Ali Duman, 20 yıldan beri yasanın geriye doğru işlemiş olması sebebiyle çalışanların hak ettiği halde emekli olamadığına dikkat çekti.

MECLİS’E SUNULAN YASA TEKLİFLERİNDE BELİRLENEN 3 FARKLI YÖNTEM

1- 3600 gün şartıyla

Bu yöntem; kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3.600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3.600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3.600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak. Buna göre; SGK ilk giriş tarihleri 8 Eylül 1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacak.

2- 20 VE 25 YIL ÇALIŞMA

Bu yönteme göre ise, yaş haddi dışında kalan ancak diğer şartları yerine getirmiş çalışanların emeklilik koşulları şöyle olacak: Yasaya göre emekli olabilmek için üç temel kural var;

● Çalışma hizmetini tamamlamış olmak. Yani, SSK’da işe giriş tarihine göre; 5.000-5.975 gün arası, Bağkur ve Emekli Sandığı’nda ise kadın çalışanlar için 7.200, erkek çalışanlar için 9.000 gün.

● Çalışma süresini tamamlamış olmak. Yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması.

● Yaşı tamamlamış olmak. Yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak. Bu 3 şartı yerine getiren emekli olabiliyor. 2019 yılında bu teklif kabul edilirse, yaş haddi hariç dediği için diğer 2 şartı yerine getirmek açısından bakıldığında SSK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağkur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7.200 günün erkeklerde ise 9.000 günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek.

3- 8 EYLÜL 1999’A GÖRE

Üçüncü yöntem tercih edilirse 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5.000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak. POSTA-EKONOMİ