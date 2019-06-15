Duayen gazeteci ve TSYD’nin İstanbul eski şube başkanlarından Eyüp Karadayı 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu acı haber sonrası "Eyüp Karadayı kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

EYÜP KARADAYI KİMDİR?

Aslen Tirebolulu, dört çocuklu bir ailenin üçüncü oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirip İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye ve Siyasi İlimler bölümünden ve sonra da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Hollanda'nın Ultrecht şehrinde master eğitimini tamamladı. İstanbul Sanayi Odası'nın yanı sıra sırasıyla Millet, Son Posta, Akşam, Tercüman, Hürriyet, Sabahve son olarak Star gazetelerinde görev yağan Karadayı, Türkiye Spor Yazarlarının 1963 yılındaki ilk yönetim kurulunda yer almış, "Basın Şeref Kartı" ve Olimpiyat, üç Dünya Kupası, dört Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yanı sıra tam 38 Dünya ve Avrupa Güerş Şampiyonası'nı da gazeteci olarak yerinde izledi.

Eyüp Karadayı'nın "Hakem Sizsiniz", "Sana, Dünyası" ve "Bilişim Çağı"nın yanı sıra "Ayıptır Söylemesi 1" ve "Ayıptır Söylemesi 2" isimli iki fıkrra kitabı yayınlandı. Karadayı, evli ve iki çocuk babasıdır.