Eyüp seçim sonuçlarında son durum nedir? Eyüp oy oranları...
31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Eyüp'te de on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Eyüp seçim sonuçlarında son durum nedir?
İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Eyüp de bu ilçelerden biri... Şimdi Eyüp halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Eyüp seçim sonuçlarında son durum nedir?
Millet İttifakı 53.91% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 45.22% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.59% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.12%