Eyüp seçim sonuçlarında son durum nedir? Eyüp oy oranları... 31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Eyüp'te de on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Eyüp seçim sonuçlarında son durum nedir?