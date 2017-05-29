Eyüp Sultan Türbesi ramazanda 24 saat açık

Eyüp Sultan Camisi'nde bulunan Eyüp Sultan Türbesi, ramazan ayı boyunca 24 saat ziyarete açık kalacak
 

29 Mayıs 2017, Pazartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Eyüp Sultan Türbesi ramazanda 24 saat açık

Eyüp Sultan Camisi'nde bulunan Eyüp Sultan Türbesi, ramazan ayı boyunca 24 saat ziyarete açık kalacak. Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı' nca verilen talimat doğrultusunda, Eyüp Sultan Camisi'ndeki Eyüp Sultan Türbesi'ne ilişkin yeni düzenlemeye gidildi.

24 SAAT AÇIK KALACAK


İstanbul'da halkın yoğun ilgi gösterdiği türbe, ramazan dolayısıyla Eyüp Camisi'ne ibadete gelen vatandaşların ziyaret edebilmesi için 24 saat açık olacak.



Ramazan ayı boyunca milyonlarca ziyaretçisi olan Eyüp Sultan Camisi ve türbe, Eyüp Belediyesi ekipleri tarafından her gün özel olarak temizlenip gül suyuyla yıkanıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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