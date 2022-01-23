Futbol Eyüpspor - Bursaspor maçı kar nedeniyle tatil edildi!

Eyüpspor - Bursaspor maçı kar nedeniyle tatil edildi!

Futbol

Eyüpspor - Bursaspor maçı kar nedeniyle tatil edildi!

Yoğun kar yağışı altında başlayan Eyüpspor-Bursaspor maçı, müsabakanın 17. dakikasında yarıda kaldı.

23 Ocak 2022, Pazar 20:21 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor maçında olumsuz hava şartları karşılaşmaya engel oldu. Hakem Direnç Direnç Tonusluoğlu karşılaşmanın 17. dakikasında iki takım teknik direktörleri ile kısa bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmenin ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girdi. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakaya tatil edildi.

Karşılaşmanın yarın 19.00'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

İSTANBUL (İHA)

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