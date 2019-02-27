Eyüpsultan'da aynı yerde ikinci kez toprak kayması

İstanbul Eyüpsultan’da 14 Şubat’ta bir binanın bitişiğindeki toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşaltılmıştı. Bugün yine aynı yerde toprak kayması yaşandı

27 Şubat 2019, Çarşamba 00:48 Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da aynı yerde ikinci kez toprak kayması

Eyüpsultan İslambey Caddesi Nigari Sokak’ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde14 Şubat meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı daireler boşaltılmıştı. Bugün 23:30 sıralarında aynı yerde tekrar toprak kayması yaşandı. Olay nedeniyle bazı dairelerin içine toprak girdi.

Bina sakinlerinin haber vermesi vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Toprak kayması nedeniyle bazı daireler hasar gördü.

DHA

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