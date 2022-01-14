Türkiye Eyüpsultan’da İETT şoförüne silah doğrultup darbeden şüpheli yakalandı

Eyüpsultan’da İETT şoförüne silah doğrultup darbeden şüpheli yakalandı

Türkiye

Eyüpsultan’da İETT şoförüne silah doğrultup darbeden şüpheli yakalandı

Eyüsultan’da önünü kesip silah doğrulttuğu İETT şoförünü darbeden A.İ.E. gözaltına alındı.

14 Ocak 2022, Cuma 23:51 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde Eyüpsultan Yesilpinar Mahallesi’nde yaşandı. İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracıyla, İETT otobüsünün önünü keserek, tabanca doğrulttuğu şoförü aşağıya indirdi. Havaya iki el ateş eden otomobil sürücüsü küfürler savurup darbettiği İETT şoförüne dehşeti yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından aracına binerek, uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından kimliğini belirledikleri şüpheli A.İ.E’yi Silivri’de yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

DHA

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