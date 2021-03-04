Eyvah çocuğum süt içmiyor!

Çocuğu süt içmediğinde çoğu ebeveyn, çocuğun boyunun kısa kalacağından veya büyümesinin yavaşlayacağından endişe duyar.

Peki, bu endişeye gerek var mıdır?

Kalsiyumun en zengin kaynakları süt ve türevleridir. Süt içmeyen bir çocuk, yeterli miktarda yoğurt ve peynir yerse veya ayran içerse de zengin kalsiyum kaynağından faydalanmış olacaktır. Bu örneği neredeyse tüm besinlerle destekleyebiliriz. Herhangi bir sebze veya meyve için de aynı durum söz konusudur. Her besin farklı oranlarda vitamin ve mineral içerir ve hepsinden alacağımız fayda başkadır. Beslenme ne kadar çeşitli olursa da o kadar dengeli beslenmeyi yakalamış oluruz.



