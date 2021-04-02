Eyvah çocuğum teknoloji bağımlısı mı oluyor!
Günümüzün kaçınılmaz bir parçası durumuna gelen teknoloji kullanımı yetişkinler tarafından olduğu gibi çocuklar için de büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin bize sağlamış olduğu sayısız olumlu imkânları doğru ve etkin bir şekilde kullanım gösterdiğimizde yarar sağlar. Ancak bilinçsiz ve plansız bir şekilde kullanım gösterildiğinde sadece zaman kaybı değil, hem fiziksel hem de psikolojik sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Uzman Psikolog Samed Meltem konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
02 Nisan 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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Sonunda ise çocukların gerçek dünyadan çok,sanal dünyada zaman geçirme süreleri artmaktadır. Bu doğrultuda çocuklar ilişkilerde soyutlaşır. Teknolojik oyunlar ve sanal arkadaşlıklar da ebeveynler tarafından karşılaşılan büyük sorun olarak ortaya çıkar. Peki, Ebeveynler Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Neler Yapmalılar? l Çocuklarda teknoloji kullanım süresinin artmasında unutulmamalıdır ki aile içi iletişim eksikliğinin de büyük bir rolü olduğu bilimsel araştırmalarda da görülmektedir.
Bu sebepten dolayı çocuklarımızın kaçındığı bir liman değil sığınacağı bir liman olmamız gerekiyor. l Kontrol mekanizması her zaman aile olmalıdır. Gerekirse teknolojik alet kullanımlarında çocuk ve ebeveynler arasında süreli anlaşmalar yapılmalıdır. l Teknolojik aletlerin çocuklar tarafından kullanımı olabildiğince ebeveynlerin kontrolünde olmalıdır. l Çocukların boş zamanlarında doğru planlamalaryapmalarında yardımcı olunmalı, somut ve eğlenceli faaliyetler araştırılmalıdır. l Hem sanal dünyanın hem de teknolojinin kullanılmasında olumlu ve olumsuz yönler üzerine bilgilendirmelerde bulunulmalı.