Eyvah çocuğum teknoloji bağımlısı mı oluyor!

Sonunda ise çocukların gerçek dünyadan çok,sanal dünyada zaman geçirme süreleri artmaktadır. Bu doğrultuda çocuklar ilişkilerde soyutlaşır. Teknolojik oyunlar ve sanal arkadaşlıklar da ebeveynler tarafından karşılaşılan büyük sorun olarak ortaya çıkar. Peki, Ebeveynler Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Neler Yapmalılar? l Çocuklarda teknoloji kullanım süresinin artmasında unutulmamalıdır ki aile içi iletişim eksikliğinin de büyük bir rolü olduğu bilimsel araştırmalarda da görülmektedir.





Bu sebepten dolayı çocuklarımızın kaçındığı bir liman değil sığınacağı bir liman olmamız gerekiyor. l Kontrol mekanizması her zaman aile olmalıdır. Gerekirse teknolojik alet kullanımlarında çocuk ve ebeveynler arasında süreli anlaşmalar yapılmalıdır. l Teknolojik aletlerin çocuklar tarafından kullanımı olabildiğince ebeveynlerin kontrolünde olmalıdır. l Çocukların boş zamanlarında doğru planlamalaryapmalarında yardımcı olunmalı, somut ve eğlenceli faaliyetler araştırılmalıdır. l Hem sanal dünyanın hem de teknolojinin kullanılmasında olumlu ve olumsuz yönler üzerine bilgilendirmelerde bulunulmalı.