Eyvah Eyvah 3 filminde, aradığı mutluluğu bulan Hüseyin Badem’in başına gelen yine birbirinden ilginç olaylar komik bir dille anlatılıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncularıyla beğeni kazanan Eyvah Eyvah filminin çekildiği yerler de merak konusu olmaya devam ediyor…

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi mavinin ve yeşilin bin bir tonunun görüldüğü Çanakkale’nin Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde çekildi…

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Babasını bulan Hüseyin Badem, sonunda hayatının aşkı Müjgan’la da evlenir ve bebek haberiyle mutlulukları bir kat daha artar. Fakat genç çiftin hayatı bir yandan da ekonomik sıkıntılarla mücadele ile geçmektedir. Hüseyin Badem, biraz daha fazla para kazanabilmek için geceleri bölgenin en karanlık yerlerinde klarnetini çalmaya devam eder.

Hüseyin ve Müjgan tüm bunlarla uğraşırken, Hüseyin'in kadim arkadaşı Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş ve şöhret basamaklarını hızla çıkmaya başlamıştır. Çok eski dost olan Hüseyin ve Firuzan’ın yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar:

İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?