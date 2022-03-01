Magazin Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir? İşte, Eyvah Eyvah’ın oyuncuları, konusu ve çekildiği yerler hakkında bilgiler
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Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir? İşte, Eyvah Eyvah’ın oyuncuları, konusu ve çekildiği yerler hakkında bilgiler

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Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir? İşte, Eyvah Eyvah’ın oyuncuları, konusu ve çekildiği yerler hakkında bilgiler

Eyvah Eyvah filmi yeniden televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın başrolde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algün otururken, senaryosu ise Ata Demirer’in kaleminden çıktı. İşte, Eyvah Eyvah’ın oyuncuları, konusu ve çekildiği yerler hakkında bilgiler…

01 Mart 2022, Salı 18:02 Son Güncelleme:
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Eyvah Eyvah filminde sakin bir yaşam süren Hüseyin’in hayatının bir anda değişmesi ve Firuze ile yaşadığı maceralar eğlenceli bir dille anlatılıyor. Filmin konusunun yanı sıra, oyuncularının başarılı performansları ve çekildiği yerler de seyircinin dikkatini çekmeyiş başarıyor…

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

2010 yılında vizyona giren Eyvah Eyvah filminin çekimleri Çanakkale’nin Geyikli beldesi, Bozcaada ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU

Hüseyin (Ata Demirer) Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biridir. Klarnet çalarak geçimini sağlayan Hüseyin, köyündeki Hemşire Müjgan’a aşıktır. Ancak bir gün hiç beklenmedik bir olay nedeniyle köyünden ayrılır ve İstanbul’a gider. Burada ona İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Fakat hayatı karışık ve yoğun olan Firuzan'ın hayatı Hüseyin’le tanışınca hem macera hem de kahkaha dahil olur.

EYVAH EYVAH FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Ata Demirer,
  • Demet Akbağ,
  • Özge Borak,
  • Tanju Tuncel,
  • Salih Kalyon,
  • Bican Günalan,
  • Caner Alkaya,
  • Şehsuvar Aktaş,
  • Okan Çabalar,
  • Bülent Şakrak,
  • Ali Savaşçı,
  • Göktay Tosun,
  • Meray Ülgen,
  • Tevfik Yapıcı.

 

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