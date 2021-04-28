Eyvah! Lastik canavarı (Oyun)

Lastik canavarı oyunu için malzemeler şöyle:

Bol miktarda paket lastiği

Bardak

NASIL OYNANIR?

Yan yana ya da karşı karşıya oturun. Önünüze genişçe bir bardak alın. Paket lastiklerini oyundaki herkesin ulaşabileceği bir alana yerleştirin.

Başla komutuyla birlikte bardakta boş yer kalmayana kadar paket lastiklerini bardağa geçirin.

İlk bitiren kazansın. Bu oyunu oynarken hareketli bir müzik açmanız önerilmektedir.

NOT: Seçilen bardağın plastik ya da kırılmayacak özellikte olmasına dikkat edilmelidir.