Eyvah! Lastik canavarı (Oyun)
Bu etkinlik çocuğunuzun el-göz koordinasyon ve ince motor gelişimine katkı sağlar. Özellikle küçük yaş grubunda lastiği kontrollü bir şekilde bardağa geçirmek için kullanılan yöntemler strateji geliştirmenin temel taşlarını oluşturur. 4 yaş ve üzeri için uygundur.
28 Nisan 2021, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Lastik canavarı oyunu için malzemeler şöyle:
- Bol miktarda paket lastiği
- Bardak
NASIL OYNANIR?
Yan yana ya da karşı karşıya oturun. Önünüze genişçe bir bardak alın. Paket lastiklerini oyundaki herkesin ulaşabileceği bir alana yerleştirin.
Başla komutuyla birlikte bardakta boş yer kalmayana kadar paket lastiklerini bardağa geçirin.
İlk bitiren kazansın. Bu oyunu oynarken hareketli bir müzik açmanız önerilmektedir.
NOT: Seçilen bardağın plastik ya da kırılmayacak özellikte olmasına dikkat edilmelidir.