Merak duyulan dualardan biriside ezan duasıdır. Bu duanın birçok faydası olduğu bilinmektedir.





Ezan Duası Nedir?





Ezan duası, ezan okunduktan sonra edilen duaya verilen isimdir. Bu dua, İslam dinine göre ezan bittikten hemen sonra okunmalıdır. Okunan bu dua birçok yarar edinme şansınız vardır. Ezan duasının okunması Müslümanlar için sünnettir.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, bu duayı okuyanların hayırlı işler göreceğini belirtmiştir. Bundan dolayı Ezan duası son derece önemlidir.





İslam alimleri de Ezan duasını değerlendirdiği zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkarmışlardır. Ezan bittikten sonra bu duayı okumak hayır kapılarını açacaktır. Ezan duasının okunma amacı ise Allah'ı büyüklüğüne dile getirmektir. Görüldüğü üzere Ezan duası son derece kıymetli olan bir duadır.





Ezanı duyduktan sonra Ezan duası için hazırlanmalıyız. Bunu yaparken başka şeyler düşünmemek gerekir. Yani edilen duanın içten ve samimi olması lazımdır. Ezanı duyduktan sonra dünyalık işler bir süre ertelenmelidir. Ezan duası okunarak hayırlı olması beklenmelidir.





Ezan Duası Nasıl Yapılır?





Ezan duasını okumak için ezberlemeniz lazımdır. Zaten her ezandan sonra bu duayı tekrar ederek unutmamış oluyorsunuz.





Ezan duası okunuşu:





- Allahumme Rabbe





hazihi'd-da'veti't-tamme.





- Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete





ved-dereceter-refîah.





- Vebashu makamen





Mahmudenillezi veadteh.





- İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.





Ezan duasının Türkçe anlamı:





'Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi!





Muhammed'e vesîle'yi ve fazîleti ver.





O'nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt'.





Ezan duasının Türkçe anlamınıda okuyabilirsiniz. Ancak bu duanın normal halini okumak daha doğru olacaktır. Yani bu duayı Arapça olarak okumak daha hayırlıdır. Zaten uzun veya zor bir dua olmadığı için herkesin kolayca öğrenme şansı vardır.

Her ezandan sonra bu duayı okuyabilirsiniz. Duayı inanarak ve içten gelerek okursanız eğer hayırlı kapılar açılması beklenebilir.





Ramazan'da Ezan Duasının Fazileti ve Faydaları Nelerdir?





Ramazan'da Ezan duasını okumak faziletli olmasının yanında son derece faydalıdır. Bu duayı Ramazan'da okuyarak fazilet ve fayda elde edebilirsiniz.





Ezan Duasının Fazileti





- Ezan duasının fazileti bereket, güzellik ve nurdur.





Allah'ı katında daha güzel bir kul olmak için Ezan duasını okuyabilirsiniz. Ezanı duyduktan sonra bu duayı okuyan kişiler hayırlı insanlardan kabul edilmektedir. Ezan duası okunurken meleklerin insana daha çok yaklaştığı düşünülür. Bu dua ile kötülüklerden uzak durulabilir. Ayrıca haramdan korunmak için son derece önemli bir duadır.





Ezan Duasının Faydaları





- Hayırlı işler görülür,

- Ezan duası okuduktan sonra kişilerin rahatladığı görülür,





- Ezan duasını okuyanlar Allah katında hayırlı bir insan olacaktır,





- Ezan duası okuyanların üzerine Allah'ı rahmeti düşecektir,





- Şeytanın hilelerinden korunmak için en iyi dualardan birisi Ezan duasıdır,





- Allah'a şükür etmenin yollarından birisi Ezan duasıdır,





- Ezan duası okuyan kişiler kötülüklerden korunabilir.





Ezan duası, insanlar için önemli bir şanstır. Bu duanın sağladığı faydalar düşünüldüğünde önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden Ezan duasını okumaya ihmal etmemek lazımdır. Her ezanı duyduğunuzda aklınıza Ezan duası gelmelidir. Bu sayede Ezan duasını asla unutmazsınız.

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Ezan duası zor olmayan ve kolay öğrenilen bir duadır. Bu açıdan herkes bu duayı rahatlıkla öğrenebilir. Ezanı duyduğunuz zaman Ezan duasını okumayı sakın unutmayın.