Kültür & Sanat Ezel Akay kampanya başlattı: Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin

Ezel Akay kampanya başlattı: Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin

Kültür & Sanat

Ezel Akay kampanya başlattı: Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin

Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu oyuncu Rasim Öztekin sağlık nedenleri dolayısı ile bu yıl devredeceğini açıkladı. Kavuğu oyuncu Ferhan Şensoy'dan devralan Öztekin'in kavuğu kime devredeceği henüz netleşmezken yönetmen Ezel Akay, change.org'da 'Dümbüllü Kavuğu Artık Bir Kadın Oyuncuya Verilsin' kampanyası başlattı.

29 Mayıs 2020, Cuma 10:48 Son Güncelleme:
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 Ezel Akay kampanyanın amacını şöyle açıkladı: 

Dümbüllü kavuğu hep erkek oyuncular arasında elden ele geziyor. Ama bunu hak eden bir çok kadın oyuncumuz var. Bir sonraki kavuğun bir kadın oyuncuya devredilmesi en azından oyuncular arasında kadın-erkek eşitliğinin olduğunu gösterir. Türk Tiyatrosu'nun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan Dümbüllü Kavuğu şu an Rasim Öztekin'de. Rasim Öztekin, yaptığı açıklamada çok yakında kavuğu genç bir sanatçıya devredeceğini açıkladı. Kendisinden, kavuğu bir kadın oyuncuya devretmesini rica ediyoruz. Toplumun aynası olan oyuncuların kadın-erkek eşitliğini desteklediğini göstermesi, toplumun da eşitlik konusunda gelişmesine ışık tutar. 

Toplamda 1000 imzanın hedeflendiği kampanyada şu ana kadar 521 imza toplandı. 


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