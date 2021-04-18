Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisi ile dikkatleri çeken İsmali Filiz, TRT1'de ekrana getirilecek olan Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı Barbaroslar dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisinde Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz, hafızalarda yer edindi.

Uzun bir süredir herhangi bir projede rol almayarak ekranlardan uzak olan İsmail Filiz, TRT1'de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi ile ekranlara dönüyor.

Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu’nu canlandıracak olan başarılı oyuncu,, yoğun tempoyla karakteri için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmaları yapıyor.