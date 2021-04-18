Magazin Ezel'den sonra Barbaroslar dizisi ile ekrana dönüyor

Ezel'den sonra Barbaroslar dizisi ile ekrana dönüyor

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Ezel'den sonra Barbaroslar dizisi ile ekrana dönüyor

Ezel dizisinde Ömer Uçar karakteri ile izleyici karşına çıkarak yıldızı parlayan İsmail Filiz, ekranlara dönüyor. Oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Barbaroslar dizisinin kadrosuna dahil oldu

18 Nisan 2021, Pazar 19:33 Son Güncelleme:
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Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisi ile dikkatleri çeken İsmali Filiz, TRT1'de ekrana getirilecek olan Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı Barbaroslar dizinin kadrosuna dahil oldu.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisinde Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz, hafızalarda yer edindi.

Uzun bir süredir herhangi bir projede rol almayarak ekranlardan uzak olan İsmail Filiz, TRT1'de yayınlanacak olan Barbaroslar dizisi ile ekranlara dönüyor.

Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu’nu canlandıracak olan başarılı oyuncu,, yoğun tempoyla karakteri için spor ile kılıç derslerinin yanı sıra denizcilik bilgileri ve terimleri içinde çalışmaları yapıyor.

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