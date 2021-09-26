Magazin Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

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Ezgi Avcı ile Nemanja Drusiric 5 dakikada boşandı

Miss Turkey 2013 üçüncüsü sunucu Ezgi Avcı, geçen yıl evlendiği Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric’le boşandı.

26 Eylül 2021, Pazar 08:29 Son Güncelleme:
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Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Nemanja Drusiric’e “şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı.

10 BİN EURO ÖDEYECEK

Eşiyle aralarında fikri uyuşmazlıklar yaşandığını dilekçesinde belirten eski güzel, bu birlikteliklerinden çocuklarının olmadığını ve boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Davaya beraber katılan ikili, boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre davalı eş Nemanja Drusiric’in boşandığı eşi Ezgi Avcı’ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.

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