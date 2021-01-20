Ezgi Doğan: Pandemide kadınlar bakımlarını evde yapıyor

Ezgi Doğan, “Kadınların çoğu artık saçlarını evde boyamaya alışkanlık haline getirdi. Ancak, kadınlar saç boyama dışında pek çok bakıma ihtiyaç duyuyor. Örneğin; saç mezoterapisinden kaş tasarımına, kilo vermeden lazer epilasyon işlemlerine kadar birçok farklı alanda uzmana ulaşabilmek için güzellik merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Covid-19 virüsü hayatımıza girmeden önce bir çok merdiven altı işletme bulunmaktaydı. Ancak bu merkezlerin hijyen ve dezenfekte taleplerini karşılayamadıkları için bir çok işletme kapatmaya yüz tuttu.” dedi

Ezgi Doğan’a göre 2021 ve 2022 yıllarında güzellik sektörü asıl toparlanma sürecine girecek. Ayrıca güzellik sektöründe bulunan temsilciler yurtiçinde yapacakları çeşitli yatırım girişimleri ile sağlık turizmindeki gerilemeyi telafi edeceklerine inanıyor.

Tüm sektörler etkilendi

Ezgi Doğan pandemi süresince birçok farklılık yaptıklarını belirterek gerek çalışanları için gerekse müşterileri için son derece titiz çalıştıklarını dile getirdi. Doğan, tüm Türkiye’nin ilk başlarda çok zorlandığını ve sadece sektörlerin değil halkında son derece zor zamanlardan geçtiğini ve ilk süreçte alışamadığını dolayısıyla, özellikle de güzellik merkezlerine gelmek istemediklerini dile getirdi.

Ancak zamanla halkın bu duruma alıştığını belirten Doğan, kurallara uyuyoruz, son derece titiz çalışıyoruz tüm müşterilerimizin randevu saatleri belli ve böylelikle müşteri çakışmasını önlüyoruz diyerek gönül rahatlığı ile bizi tercih edebilirsiniz mesajı verdi. Ayrıca işlerinin iyi gittiğini belirten Doğan, gönül rahatlığıyla işimizi yapıyoruz, birçok kurumdan hijyen konusunda ödül ve plaket alan tek merkeziz her müşteri için özel 70 odamız bulunmakta diyerek bu döneme uzun zamandır hazır olduklarını bu sebeple bir sorun yaşamadıklarını belirtti.



