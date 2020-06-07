Magazin Ezgi Eyüboğlu kaynanaya yorum yapmadı

Ezgi Eyüboğlu kaynanaya yorum yapmadı

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Ezgi Eyüboğlu kaynanaya yorum yapmadı

Ulusta kuaförden çıkarken görüntülenen Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın kendisi hakkında söylediği sözleri hatırlatan muhabirleri duymazdan geldi. Ali KESER / POSTA

07 Haziran 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin 5 aydır oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikte. Sayan “Aşklarını ilk öğrendiğimde sevindim. Çünkü Ezgi çok hanım ve güzel bir kız. Birbirlerine yakıştılar. Evlilik kararı alırlarsa tabii ki güzel karşılarım. Benden harika kaynana olur” demişti.

Muhabirler önceki gün Ulus’ta gördükleri Ezgi Eyüboğlu’na bu sözleri hatırlattı. Ezgi soruları duymazdan gelip gülümsedi. Zira sevgilisi Oğulcan Engin bu konuların konuşulmasını pek sevmiyor.


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