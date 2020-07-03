Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım çok eğlenceli
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu Seda Sayan'ın konserine gitti. "Seda Hanım çok eğlenceli" diyen Eyüboğlu, evlilikle ilgili soruya da cevap verdi. Hakan KIRARSLAN
03 Temmuz 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Ezgi Eyüboğlu 32’nci yaşını sevgilisi Oğulcan Engin ile Çeşme’de kutlamıştı. Önceki akşam da Etiler Da Mario’da arkadaşları ile ikinci kez pasta kesti. Geçen hafta Bodrum’da Oğulcan’ın annesi Seda Sayan’ın konserine giden oyuncu, “Seda Hanım’ı ilk kez izledim, müthişti, çok eğlenceliydi” dedi. “Evlilik hazırlığı yaptığınız doğru mu?” sorusuna ise “Şu an için öyle bir şey yok” yanıtını verdi. Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu için “Çok tatlı bir kız, çok sevdim” demişti.
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