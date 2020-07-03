Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım çok eğlenceli

Ezgi Eyüboğlu 32’nci yaşını sevgilisi Oğulcan Engin ile Çeşme’de kutlamıştı. Önceki akşam da Etiler Da Mario’da arkadaşları ile ikinci kez pasta kesti. Geçen hafta Bodrum’da Oğulcan’ın annesi Seda Sayan’ın konserine giden oyuncu, “Seda Hanım’ı ilk kez izledim, müthişti, çok eğlenceliydi” dedi. “Evlilik hazırlığı yaptığınız doğru mu?” sorusuna ise “Şu an için öyle bir şey yok” yanıtını verdi. Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu için “Çok tatlı bir kız, çok sevdim” demişti.







