Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ilişki yaşıyor

Geçtiğimiz haziran ayında 3 yıl evli kaldığı Kaan Yıldırım ile boşanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu sürpriz bir aşka yelken açtı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte. Arkadaş ortamında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, şimdilik ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. Bir aydır görüşen çift, bir süre daha objektiflerden kaçınmayı tercih edecek gibi...

Çifte kutlama

Tolgahan Sayışman, 13 Şubat’ta 28 yaşına giren eşi Almeda Abazi’ye karşı hayli bonkör. Aynı zamanda evlilik yıldönümleri olan bu özel gün için Sayışman, Abazi’ye 700 bin TL değerinde cip siparişi vermiş. Yakın çevresinden edindiğim bilgiye göre ünlü oyuncu, 9 aylık oğulları Efehan ve annesinin rahatı için böyle bir hediye almış. Almeda Abazi, son model cipine yakın zamanda kavuşacak.