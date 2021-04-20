Magazin Ezgi Mola: Hayallerimden birini daha gerçekleştirdiğim için çok mutluyum

Ezgi Mola: Hayallerimden birini daha gerçekleştirdiğim için çok mutluyum

Magazin

Ezgi Mola: Hayallerimden birini daha gerçekleştirdiğim için çok mutluyum

Ezgi Mola’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı giyim koleksiyonu, Ezomola markasıyla moda severlerle buluşuyor.

20 Nisan 2021, Salı 09:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ezgi Mola’nın stilinden izler taşıyan Ezomola koleksiyonunda tiril tiril mini ve maxi boy elbiselerden karpuz kollu bluzlara, alt ve üst takımlardan birbirinden rahat şort ve pantolonlara birçok seçenek yer alıyor. 

'ÇOK UZUN ZAMANDIR ÇALIŞIYORDUK'

Bir giyim koleksiyonunun uzun zamandır hayalinde olduğunu söyleyen Ezgi Mola Ezomola markası ile ilgili şunları söyledi:

"Çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir proje Ezomola. Hayalimde, içinde rahat edeceğim, her bir parçasını giymekten keyif alacağım, herkesin de aynı rahatlığı hissedebileceği bir koleksiyon hayata geçirmek vardı. Koleksiyonun tasarımından üretim aşamasına tüm süreçlerinde ekip arkadaşlarımla beraberdim, sevdiğim ya da sevmediğim şeyleri söyleyip yeri geldiğinde ürünü almak isteyen bir müşteri olup hayal ettiklerimi yapmaya çalıştım. Renkleriyle kullanılan kumaşlarıyla cıvıl cıvıl yaz hissini koleksiyona yansıtmak istedik. Hayalimdekileri hayata geçirdiğimiz, içime sinen bir koleksiyon oldu. Umarız herkes keyifle giyer."
İlgili Haberler
Ezgi Mola vegan olduEzgi Mola Instagram'dan paylaştı: Mahvoldum


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Evlenince herkes karışmaya başladı
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Maldivler paylaşımı