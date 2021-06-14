Magazin Ezgi Mola, "İğne gerginliği"

Ezgi Mola, "İğne gerginliği"

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Ezgi Mola, 'İğne gerginliği'

TRT’nin Masumlar Apartmanı dizisinde iki kız kardeşi canlandıran Merve Dizdar ve Ezgi Mola koronavirüs aşısı oldu.

14 Haziran 2021, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı sırası şimdilerde dizi, film ve müzik sektörü çalışanlarında. Kalabalık ekiplerle çalışmak zorunda kalan oyuncular bir bir hastanelere gidip aşılarını olmaya başladı. Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da birlikte giderek aşı oldu. Ünlü isimler o anları sosyal medya sayfalarından paylaştı. Ezgi Mola, paylaşımına, "İğne gerginliği" notunu düştü. Merve Dizdar ise, "Mutlu son" ifadelerini kullandı.


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