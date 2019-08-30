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Ezgi Mola: Kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum

Ömür Gedik’in “İstanbul AVM’lerindeki bazı kızların şortlarının boyu ayıp sınırını aşmış durumda” tweet’i tartışma yarattı

30 Ağustos 2019, Cuma 09:49 Son Güncelleme:
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Ezgi Mola: Kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum

Önceki gün şortunu giyip City’s AVM’ye giden Ezgi Mola, Ömür Gedik’in tweet’ine “Bu konuya girmek bile çok çirkin bence. Kadınlar birbirlerine en büyük şiddeti gösteriyor” diyerek tepki gösterdi.

'BUNLAR KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ'

Ezgi Mola, sözlerine şöyle devam etti: “Kimseyi ne giydiğiyle ya da neyi tercih ettiğiyle değerlendirmesin. Bunlar kimseyi ilgilendirmez sonuçta. Kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum.”


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