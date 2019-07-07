Ezgi Mola sevgilisi Mustafa Aksakallı ile gece kulübü açtı

Ezgi Mola, aşkı sayesinde ticarete atıldı. Dokuz aydır oyuncuyla aşk yaşayan işletmeci Mustafa Aksakallı, Mola'nın kanına girdi.

Uzun süredir Ege'de bir mekan açmayı hayal eden oyuncu, aşkının desteğiyle bu arzusunu hayata geçirdi.

Mola, Boop Alaçatı adlı mekanının açılışını da önceki gün renkli bir davetle yaptı.

HEM İŞ HEM TATİL

Mekanın açılış partisinde Ezgi Mola'yı dostları yalnız bırakmadı.

Aşkı Mustafa Aksakallı ve erkek kardeşi Ozan Mola ile ortak olan oyuncu, bu sayede setlerden ticarete transfer oldu.

Kendi işinin patroniçesi olan 36 yaşındaki oyuncu, yaz boyunca Alaçatı'da kalıp hem mekanıyla ilgilenecek hem de denizin ve güneşin tadını çıkaracak.