Magazin Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi

Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi

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Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi

Masumlar Apartmanı'nın Safiye’si Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı set ekibine seslendi: Korkuyorum Safiye bizim evde. Rejiden beni duyan varsa bu kızı hemen sete çağırsın.

11 Mayıs 2021, Salı 23:36 Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ev temizliğinde hızını alamadı. Sevgilisi Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola'nın temizlik yaptığı anları paylaşarak Masumlar Apartmanı'nın set ekibine seslendi.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı'yı isyan ettirdi.

Dizide oynadığı Safiye karakterinin temizlik takıntısı bir kişiliğe sahip olması Ezgi Mola'yı gerçek hayatta da etkiledi. Aksakallı, tıpkı dizide oynadığı Safiye karakteri gibi tüm evi baştan aşağı temizleyen Ezgi Mola'nın o hallerini sosyal medya hesabında yayınlayarak set ekibine seslendi.

Ezgi Mola'nın çamaşır astığı evi süpürdüğü ve toz aldığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Aksakallı, "Korkuyorum Safiye bizim evde" notunu yazdı.

Art arda paylaşımlarda bulunan Mustafa Aksakallı, "Baktıkça gülesim geliyor, sinirlerim bozuldu. Rejiden beni duyan varsa bu kızı hemen sete çağırsın" dedi.

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