Magazin Ezgi Mola vegan oldu

Ezgi Mola vegan oldu

Magazin

Ezgi Mola vegan oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak beslenme şeklini değiştirdiğini ve vegan olduğunu açıkladı.

15 Nisan 2021, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
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Her salı saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli dizide, ‘Safiye’ karakterine can veren Ezgi Mola, radikal bir karar alarak beslenme şeklini değiştirdi. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan güzel oyuncu vegan olduğunu açıkladı. Mola, yaptığı paylaşımına şu notu düştü, “Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7'de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum" dedi.

VEGANLIK NEDİR?

Veganlık, en basit tanımıyla, hayvan kullanımını ve hayvansal herhangi bir ürünü tüketmeyi reddetmektir. Veganlar, hayvanlardan türetilen, dolayısıyla üretilmesi için hayvanların kullanıldığı yiyecek ürünlerini tüketmediği gibi, yapımında deri, kürk, kemik, jelatin, yün (koyun yünü, kaşmir, angora), ipek gibi hayvansal maddelerin kullanıldığı yiyecek dışı maddeleri de kullanmaz, giyimlerinde pamuk ve keten gibi bitkisel ya da akrilik gibi sentetik kumaşları kullanırlar. Hayvanlar üzerinde test edilen ve lanolin, propolis gibi hayvansal ürünler içeren kozmetik ve ev temizliği ürünleri de bunlara dahildir. Bunlara ek olarak veganlar, hayvanların kullanıldığı eğlence biçimlerine (sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi, at yarışı vs.) katılmaz.



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