Ezgi Mola'dan Gülşen'in yeni şarkısına klip
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık takipçilerini güldüren oyuncu Ezgi Mola, bu kez Gülşen'in yeni şarkısına klip çekti.
Oyuncu Ezgi Mola, Gülşen'in yeni şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum' şarkısı eşliğinde yaptığı dansları sosyal medyada paylaştı. Ezgi Mola'nın çektiği video takipçilerini güldürdü.
Bengü ile yaptığı düet ile çok konuşulan Ezgi Mola, "Şarkıcı olma düşünceniz var mı?" sorusu üzerine, ''Orası çok spontane gelişti. Bana inanın çok uzak bir şey. Aklımın ucunda dahi böyle bir düşüncem yok" cevabını vermişti.