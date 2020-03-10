Magazin Ezgi Mola'nın annesi hayatının şokunu yaşadı

Ezgi Mola'nın annesi hayatının şokunu yaşadı

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Ezgi Mola'nın annesi hayatının şokunu yaşadı

Ezgi Mola’nın annesi Jale Erkan, yüzündeki hasar nedeniyle nöroloğa gitti. Nöroloğun, estetik doktoru eşi Tamer Koldaş, Erkan’a göz kapağı ameliyatıyla iyileşme vaadinde bulundu. Erkan, ameliyat sonrası hasarın artmasıyla doktora 160 bin TL’lik tazminat davası açtı.

10 Mart 2020, Salı 08:14 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın annesi Jale Erkan, geçtiğimiz günlerde yüz felci geçirdi. Yüzünde hasar oluşan Erkan, tedavi olmak amacıyla nöroloji doktoru Lale Koldaş'a gitti. İddiaya göre muayene olduğu sırada yanlarına Koldaş'ın estetik uzmanı eşi Prof. Dr. Tamer Koldaş da geldi.

Daha kötü oldu

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Prof. Dr. Tamer Koldaş; Erkan'ın yüzündeki hasarı estetik müdahale ile giderebileceğini söyledi. Bunun için belirli bir ücret karşılığında anlaşan Koldaş, Erkan'ın göz kapağını kaldırdı. Ancak ameliyat sonrası Erkan'ın göz kapağı hiç açılamadı. Prof. Dr. Tamer Koldaş, bir süre sonra göz kapağının kendisini toparlayacağını söyleyip Jale Erkan'ı oyaladı.

Hasar düzelmedi

Aradan aylar geçmesine rağmen Jale Erkan'ın yüzündeki hasar giderilmedi. Avukatı aracılığıyla Tamer Koldaş'a 150 bin lira maddi, 10 bin lira manevi tazminat davası açan Erkan'ın davası devam ediyor.


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