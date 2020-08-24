Magazin Ezgi Mola’nın gözyaşları

Ezgi Mola’nın gözyaşları

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Ezgi Mola’nın gözyaşları

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Türkiye ve Avrupa’da ilk ‘İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi’ni İzmir’de açtı.

24 Ağustos 2020, Pazartesi 08:22 Son Güncelleme:
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Açılışa İzmir Menderes’te öğrencilere cinsel istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağlayan dernek başkanı ve öğretmen Saadet Özkan ev sahipliği yaptı. Törene, sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.

'Kalbim acıyarak buraya geldim'

Ezgi Mola, açılış konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şunları söyledi:

“Kalbim acıyarak buraya geldim. Acılarıyla mücadele eden çocuklar artık yalnız değil. Burada Saadet öğretmen gibi bir kahramanla birlikteyiz. Çünkü bizi sevgi kurtaracak.”


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