Magazin Ezgi Mola'ya açılan davayla ilgili flaş gelişme

Ezgi Mola'ya açılan davayla ilgili flaş gelişme

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Ezgi Mola'ya açılan davayla ilgili flaş gelişme

Ezgi Mola'nın davası; suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

08 Haziran 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
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Oyuncu Ezgi Mola hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

BASİT YARGILAMA USULÜ OLARAK GÖRÜLECEK

Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından, suçun belli bir ağırlığa ulaşmadığı gerekçesiyle dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

DHA


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