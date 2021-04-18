Ezgi Şenler: Ben oldum dediğin an bitersin

‘Teşkilat’ dizisinde hayat verdiğin Pınar karakterini anlatır mısın?

Dizi, vatanını çok seven yedi istihbaratçının ülkeleri için kendi hayatlarından vazgeçip verdikleri savaşı anlatıyor. Pınar, teşkilatın en iyi kılık değiştireni karakteri. Plastik makyajla çok iyi operasyonların kedi kadını adeta. Hiç ajan olmasını beklemediğimiz tarzda biri.

Teklif ilk geldiğinde ne hissettin?

Senaryo muhteşemdi. İlk bölümü okurken tüylerim diken diken oldu. Türkiye’de daha önce gizli teşkilatı bu kadar detaylı anlatan ve bu kadar prodüksiyonlu bir iş olamadı. Ankaralı olduğum için orada çekilmesi de beni çok heyecanlandırdı. Senaryo, ekip, yönetmen ve oyuncular da beni cezbetti.

SETTE HER HAFTA PCR TESTİ YAPILIYOR

Pandemi döneminde setlerde ne gibi önlemler alınıyor?

Her hafta PCR testi yapılıyor. Repolarda dikkat ediyoruz kendimize. İzole oluyoruz. Maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Biz de elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Zaten sadece sette çalıştığım arkadaşlarımla görüşüyorum.

OYUNCULUĞUMU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞIYORUM

Beş yıl önce sektöre girdin ve önemli projeler de yer aldın. Başarının sırrı nedir?

Oyunculuğumu geliştirmek için çok ama çok çalışıyorum. Bol bol film izliyorum ve kitap okuyorum. Ben zaten konservatuvar mezunuyum ve balenin içinde oyunculuk da var. Temelimde olan bir şeydi aslında.

İdolün olan oyuncular var mı?

Aslıhan Gürbüz, Timuçin Esen, Uğur Yücel, Şevval Sam, Mesut Akusta, Celil Nalçakan ve onlar gibi çok değerli oyuncularla karşılıklı oynama fırsatım oldu. Onları izlemek de çok keyifli. Dünyadan da Robert De Niro, Cate Blanchett, Emma Stone, Jennifer Lawrence, Ryan Gosling... En sevdiğim yönetmen ise Yorgos Lanthimos.

Artık “İyi bir oyuncu oldum” diyor musun?

Asla. “Ben oldum” dediğin an bitersin. Çalışmanın ve kendini geliştirmek çok önemli. Yerimde sayıp hep aynı rolü oynayacağıma kendimi geliştirerek yola devam etmek daha heyecan verici geliyor bana.

Kariyerinle ilgili en büyük hayalin ne?

Empati yapmayı oyunculukla öğrendim. Hem dansı hem oyunculuğu hem de müziği barındıran bir müzikalde rol almak en büyük hayalim.

ŞU ANDA HAYATIMDA KİMSE YOK YALNIZIM VE MUTLUYUM

Bugüne kadar adın hiç aşk dedikodusuna karışmadı. Sevgilin yok mu?

Tabii ki hayatımda aşk oluyor ama ben aşkımı göz önünde yaşamayı sevmem. Özelimdir, bende kalsın isterim. Şu an hayatımda kimse yok. Yalnızım ve böyle mutluyum.

AİLEM VE ARKADAŞLARIMLA İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUM

İş dışında nasıl bir hayatın var?

Ben özel hayatımla gündem olmayı sevmiyorum. Ailem ve arkadaşlarımla izole bir hayat yaşıyorum. Oyuncu olmadan önceki Ezgi nasılsa set dışındaki Ezgi de aynı hayatına devam ediyor. Bodrum’u çok seviyorum. Fırsatım oldukça oraya gidiyorum. Meditasyon, nefes terapisi ve pilates yapıyorum. Kendimi geliştirmek istediğim alanlarda dersler alıyorum.

HEDEFİM KARİYERİMDE İLERLEMEK EVLİLİK İKİNCİ PLANDA

Evlenip çocuk sahibi olmak gibi bir hayalin var mı?

Evlilik ve çocuğun sorumluluk yükü çok ağır. Şu an böyle hayallerim yok. Zaman ne getirir bilinmez ama çok sevdiğim biriyle evlenip çocuklarım olsun isterim. Hedefim kariyerimde ilerlemek. Şimdilik evlilik ikinci planda ama hayat bana verirse ve o kişi de karşıma çıkarsa kapım ona açık.

Güçlü bir kadın mısın?

Kesinlikle öyleyim. Küçüklüğümden beri ailem beni “Sen her şeyi başarabilecek ve yapabilecek güçtesin” diye yetiştirdi. Seviyorum bu özelliğimi.

Şu günlerde film dizi ne izliyorsun?

Şu an ‘Homeland’i izliyorum. Müthiş bir dizi. Kafamı dağıtmak için ‘Brooklyn Nine-Nine’ ve ‘Modern Family’ izliyorum. Son bir haftadır ‘Friends’e taktım. Terapi gibi geliyor bana. En son izlediğim film ‘Green Book’ ve herkese tavsiye ediyorum.

İÇİMİZDEKİ SEVGİYİ KORUMAMIZ GEREKEN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Son dönemde canını en çok neler sıkıyor?

Maalesef dünyamız çok karışık. Hem pandemi hem ekonomik koşullar herkesin hayatını çok zorlaştırdı. Erkek şiddeti haberleri de hayli can sıkıcı. İçimizdeki sevgiyi korumamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

Hiç şiddete maruz kaldın mı?

Çok şanslıyım ki kalmadım. Ailemden hiç şiddet görmedim. Okulda bir kere öğretmenim kulağımı çekmişti. Çok üzülmüştüm Anneme söylediğimde öğretmenimle konuşmaya gitmişti çok iyi hatırlıyorum. Hiçbir yerde olmamalı.

Yeni müzisyenlerden kimleri beğeniyorsun?

Son zamanlarda; Can Bonomo, Can Ozan, Nova Norda ve Deniz Tekin’i dinlemek bana çok keyif veriyor.

Hiç kontrolünü kaybettiğin oluyor mu?

Normalde sakin ve kendi halinde biriyim ama açken çok gergin bir insan oluyorum.

SADECE GÜVENDİĞİM İNSANLARIN ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE ALIRIM

Sosyal medya takipçilerinin sana yaptığı olumsuz yorumlara takılır mısın?

Sadece güvendiğim insanların eleştirilerini dikkate alırım. Ama tanımadığım insanların yaptığı yorumlara pek takılmıyorum. Çünkü tanımıyorum ve her zaman iyi niyetli olmayabiliyorlar.

YALNIZ KALDIĞIMDA KENDİMİ BULUYORUM VE YENİ DOĞMUŞ GİBİ HAFİFLİYORUM

Yalnızlık yaşadın mı yalnızlıktan korkar mısınız?

Hiç uzun süreli yaşamadım ama uzaklaşma isteği geliyor bir anda. Yalnız kaldığımda kendimi buluyorum ve yeni doğmuş gibi hafifliyorum.

AKIŞTAYIM, ELİMDEN GELENİ YAPAR GERİSİNİ EVRENE BIRAKIRIM

Hırslı mısın yoksa hayatı akışına mı bırakırsın?

Akıştayım. Elimden geleni yaparım gerisini evrene bırakırım. Eskiden hırslı olduğum konular vardı ama yaş aldıkça gereksiz bir şey olduğunu anladım. Her şeyin fazlası zarar.

Kendinde en güzel bulduğun şey nedir?

Gözümün altında bir gamze var ve en sevdiğim şey o sanırım.