Ezgi Sertel anne oldu

Sunduğu yemek programlarıyla yıldızı parlayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel ikiz bebeklerini kucağına aldı. Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Tibet ve Mert geldi

Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğuma gireceğini duyuran Ezgi Sertel'den güzel haber geldi. Ezgi Sertel'in ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği duyuruldu.

Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'nun ikiz erkek bebekleri oldu. Oğulları Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Hamileliğinin 33. haftasında eşiyle fotoğraflarını paylaşan sunucu, erken doğum riski taşıdığı için doğumu ertelemeye çalıştıklarını söylemişti.





Bu haberi de okudular Ezgi Sertel ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor





Haberin fotoğrafları için tıklayın Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi kaybettim