Ezgi Sertel ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

Ezgi Sertel, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ezgi Sertel karenin altına "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. Haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz.Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü.

'İçimde atan iki minik kalp'

İki erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Ezgi Sertel bu fotoğrafı ise "İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" notu ile yayınladı.

Ezgi Sertel, eylül ayında Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olmuş ve merak edilenleri canlı yayında anlatmıştı...

Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidİyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım. Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş.





Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidİyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım.





Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler. İkincisinde teve2'de program yapıyordum. Reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey. İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Ezgi Sertel: Reklam arasında bebeğimi kaybettim