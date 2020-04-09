Ezgi Sertel ikizleriyle yeni fotoğrafını paylaştı
Sunduğu yemek programlarıyla yıldızı parlayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel ikiz bebekleriyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.
09 Nisan 2020, Perşembe 21:47 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunun yanı sıra oyunculuk da yapan Ezgi Sertel eşi Ozan Çobanoğlu ile aynı dizide yer aldığı sıralarda set arkadaşlığını aşka dönüştürmüştü. Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ocak ayında anne olan Sertel ikizleriyle yeni bir fotoğraf paylaştı. Sertel fotoğrafa "Bay Cazgır’ım (Tibet) ve Cep Herkül’üm (Mert)" notunu düştü.