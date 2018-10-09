Ezgi, Yasemin'i kıskanıyor mu?

Kanal D'de, sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeniyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 147. bölümünde Ezgi, kaynanası Reyhan'ın sürekli Yasemin'in yemeklerini övüp yüksek puanlar vermesi yüzünden büyük sitem etti

09 Ekim 2018, Salı 14:57 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 15:34
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Reyhan Hanım günün yarışma konusu olan ıspanaklı peynirli gül böreğini tattıktan sonra puanlarını verdi. Sona Ezgi ve Yasemin kaldı. Tabaklar kaldırıldığında 5 puanın Yasemin'e, 1 puanın da kendisine geldiğini gören Ezgi durumu kaynanasının başına kakmaya başladı.

Ezgi "Sen Yasemin'e çalışmaya başlamışsın! Bütün ilgin, odağın benden aktı! Açarken bile aklın Yasemin'de olarak açıyorsun!" diye kaynanası Reyhan Hanım'a yüklenmeye başladı!

Reyhan Hanım ise, en lezzetlisinin Yasemin'e ait börek olduğunun üstünde ısrarla durdu.


Bunun üzerine Ezgi "Anne sen nispet mi yapıyorsun? 'En güzel de onun, en güzel de onun derken'" diye Reyhan Hanım'a serzenişte bulundu!

Tartışmaya Başak ve Hanife Hanım da katılınca ipler tekrar gerilmeye başladı.

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