Ezhel, şarkılarındaki cinsiyetçi ifadeler için özür diledi

Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, moderatör Hazal Özvarış'ın "Rap camiasında homofobi ve cinsiyetçilik tartışılıyorsa neden hâlâ rap müziğin genelinde buna maruz kalıyoruz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Gençken, ergenken, kafam basmıyorken bir sürü saçma sapan şey söylediğimi biliyorum ve bunun için özür diliyorum. Önemli olan bunu anlayıp, bunu paylaşmak ve farkındalığı yaymak"

Rap müziğin politik bir müzik olduğunu vurgulayan Ezhel "Ama aynı kültürün içerisinde homofobi ve seksist söylemler de var ve bu camia içerisinde tartışılıyor" dedi. Ezhel, bu bağlamda geçmişte şarkılarında kullandığı cinsiyetçi sözler ile ilgili özür diledi.





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