Kültür & Sanat Ezhel, şarkılarındaki cinsiyetçi ifadeler için özür diledi

Ezhel, şarkılarındaki cinsiyetçi ifadeler için özür diledi

Kültür & Sanat

Ezhel, şarkılarındaki cinsiyetçi ifadeler için özür diledi

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin 12. bölümüne rapçi Ezhel ve etnomüzikolog Mustafa Avcı konuk oldu. Ezhel ve Avcı, müzikle adalet arayışını rap üzerinden anlattı.

01 Ocak 2021, Cuma 11:07 Son Güncelleme:
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Gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, moderatör Hazal Özvarış'ın "Rap camiasında homofobi ve cinsiyetçilik tartışılıyorsa neden hâlâ rap müziğin genelinde buna maruz kalıyoruz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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"Gençken, ergenken, kafam basmıyorken bir sürü saçma sapan şey söylediğimi biliyorum ve bunun için özür diliyorum. Önemli olan bunu anlayıp, bunu paylaşmak ve farkındalığı yaymak"

Rap müziğin politik bir müzik olduğunu vurgulayan Ezhel "Ama aynı kültürün içerisinde homofobi ve seksist söylemler de var ve bu camia içerisinde tartışılıyor" dedi. Ezhel, bu bağlamda geçmişte şarkılarında kullandığı cinsiyetçi sözler ile ilgili özür diledi. 


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