Hem meze hem de turşu olarak tüketebileceğiniz ezme turşusu tarifi, evde rahatlıkla yapılabilir. Turşu sevenler "ezme turşusu nasıl yapılır?" merak ediyor. Ezme turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

EZME TURŞUSU TARİFİ

Ezme turşusu malzemeler

1 kg domates

1,5 yemek kaşığı tuz

300 gram acı ya da tatlı yeşil biber

10-12 dal maydanoz

5-6 diş sarımsak

1 çay bardağı sirke

Üzerine koymak için zeytinyağı

EZME TURŞUSU YAPILIŞI

Domatesleri, biberleri, maydanozları yıkayın ve suların süzülmesini bekleyin. Daha sonra malzemeleri iri parçalara bölerek robotun içine atın. Sarımsakları ve sirkeyi de ilave edin. Robotta hepsini iyice parçalanıp, ezme halini alıncaya kadar karıştırın. Ezme turşuyu küçük kavanozlara koyun. Kavanozun ağzında turşuyu koyunca bir parmak boşluk kalsın. Buraya ince bir tabaka zeytinyağı koyun. Daha sonra kapaklarını kapatarak, ezme turşuyu güneş almayan bir yerde en az 15 gün bekletin. Arada bir kavanozları çalkalamayı unutmayın. Çünkü turşunun suyu dipte toplanır. Bunun posası ile birlikte karışmasını sağlamalısınız. Bu turşuda ki kabarma duruncaya kadar yapılmalıdır. Aksi halde üzerinde beyazlanma denilen barlanma oluşabilir.



