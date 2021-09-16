Ezme turşusu nasıl yapılır? Ezme turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Sofranıza lezzet katacak ezme turşusu tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve her yemeğin yanında servis edebileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, ezme turşusu nasıl yapılır? Kaç günde hazırlanır? Ezme turşusu tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
16 Eylül 2021, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Hem meze hem de turşu olarak tüketebileceğiniz ezme turşusu tarifi, evde rahatlıkla yapılabilir. Turşu sevenler "ezme turşusu nasıl yapılır?" merak ediyor. Ezme turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
EZME TURŞUSU TARİFİ
Ezme turşusu malzemeler
- 1 kg domates
- 1,5 yemek kaşığı tuz
- 300 gram acı ya da tatlı yeşil biber
- 10-12 dal maydanoz
- 5-6 diş sarımsak
- 1 çay bardağı sirke
- Üzerine koymak için zeytinyağı
Domatesleri, biberleri, maydanozları yıkayın ve suların süzülmesini bekleyin. Daha sonra malzemeleri iri parçalara bölerek robotun içine atın. Sarımsakları ve sirkeyi de ilave edin. Robotta hepsini iyice parçalanıp, ezme halini alıncaya kadar karıştırın. Ezme turşuyu küçük kavanozlara koyun. Kavanozun ağzında turşuyu koyunca bir parmak boşluk kalsın. Buraya ince bir tabaka zeytinyağı koyun. Daha sonra kapaklarını kapatarak, ezme turşuyu güneş almayan bir yerde en az 15 gün bekletin. Arada bir kavanozları çalkalamayı unutmayın. Çünkü turşunun suyu dipte toplanır. Bunun posası ile birlikte karışmasını sağlamalısınız. Bu turşuda ki kabarma duruncaya kadar yapılmalıdır. Aksi halde üzerinde beyazlanma denilen barlanma oluşabilir.