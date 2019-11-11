Usta oyuncu doğum gününde filmleri ve karakterleriyle anılmaya devam ediliyor. Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Kemal Sunal'ın doğum gününde kızı Ezo Sunal da paylaşımda bulundu.

'Bu muhteşem bir sevgi'

Ezo Sunal babasının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Bugün 11 Kasım... Kemal Sunal’ın doğum günü... Ne kadar güzel bir gün... Bu fotoğraftaki gibi yanaklarından öperek kutlamak çok isterdim... Ama 19 yıl sonra hala bütün Türkiye birlikte kutluyoruz doğum gününü, bu muhteşem bir sevgi... İyi ki doğmuş."





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