Ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havaların en vazgeçilmezi olan çorbalardan bir tanesi ezogelin çorbası tarifi. Evde yapabileceğiniz, dışarıdaki çorbaları aratmayan, tam bir şifa deposu olan, mis gibi ezogelin çorbası tarifi arıyorsanız "ezogelin çorbası tarifi, ezogelin çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
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Ezogelin çorbası tarifi
Ezogelin çorbası malzemeleri
- 2 çay bardağı mercimek
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sıcak suyu geniş bir tencerede kaynatın. Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz 2 çay bardağı kırmızı mercimeği tencereye aktarın. 3 yemek kaşığı pirinci, 2 yemek kaşığı bulguru ve 1 tatlı kaşığı tuzu tencereye aktarın. Yaklaşık 35 dakika, kırmızı mercimekler yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1 adet küp doğranmış kuru soğanı ekleyin ve kavurmaya başlayın. Kavrulan soğanlara 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyin. 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyip, 2 dakika daha kavurun. Kavrulan sosunuzu ocaktan alın. Bakliyatları kaynattığınız tencereye kavrulan salçalı soğan karışımı ekleyin. Sonra hızlıca karıştırdığınız çorbayı 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biber ilavesiyle sıcak olarak servis edin.
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