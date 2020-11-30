Ezoterik astrolojiye bakış

O sabah, meraklı zihni yine onu rahat bırakmıyordu. Sohbetimizi son zamanlarda sıkça tartıştığımız noktaya doğru sürükledi. Aklını kemiren soruların bombardımanına başlamadan evvel, rasyonel insan zekâsına olan hayranlığından ve aklın erdeminden dem vurup; onun ürünü olan bilimsel gelişimin, insanlığın aydınlanması ve refahı adına yegâne çıkış bileti olduğunu hararetle vurguladı. Sohbete başlamadan evvel ayaklarını somut gerçeklik üzerine sağlamca yerleştirmek ister gibiydi. Sonrasında bombardıman başladı…

Bu astrolojik etkileşim dedikleri şey nasıl oluyor da hayatımızın her alanında bu kadar söz sahibi olabiliyordu? Özgür iradeye ne olmuştu? Biz kukla mıydık? Aklımız neredeydi? Sağlıktan, ekonomiye, eş seçiminden, kariyer planlamaya, doğal afetlerden, doğal olmayan afetlere, finansal hareketlerden, aile içi dalgalanmalara, yetmedi özel günler için tarih belirlemeye ve daha bir sürü şey nasıl olur da gökyüzü hareketlerine bağlanabilirdi? Her şey de gezegen hareketlerine bağlanamazdı ki canım! Kahve dökülse Mars retrosu, bilgisayar bozulsa Merkür retrosu… İyice çığırından çıkmıştı durum!

Sesinin tonu, heyecanlandığı zamanlarda olduğu gibi yükselmeye başlamıştı. Bir müddet daha feveranlarını dinleyerek, yanında sakince yürüdüm. Bir yandan da ayağıma takılan solgun sonbahar yapraklarını hışırdatarak, ona nasıl ulaşabilirim diye düşünüyordum. “Gerçekten anlamak istiyor, benden rasyonel zihnini tatmin edecek mantıklı açıklamalar bekliyor, hatta adeta çırpınıyor.” diye düşündüm. Zira beden dilinden tüm bunları samimi olarak anlamak istediği belli oluyordu. Fakat defalarca tartışmıştık bu konuları ve ben artık pes etmiştim. Zihinsel kalıplarını yıkamıyordum. Soyut konular ve kavramlar hiçbir zaman ilgi alanı olmamıştı. Somut dünyanın güvenli kalıpları içinde ilerlemeyi tercih ediyordu. Halbuki, maddi boyutların oluşumuna kaynaklık eden, görünenin arkasında görünmeyen bir boyut vardı. Algıladığımız maddi gerçeklik bir sonuçtu ve mutlak hakikatin bir tezahürüydü. O madalyonun ön yüzüne odaklanırken, ben o yüzü meydana getiren dinamiklere kafayı yoruyordum. Sonucu değil, sebebi anlamaya çalışıyordum. Çünkü sonuç, zaten gözlerimizin önündeydi.

“Haklısın,” dedim. “ İğneden ipliğe her şeyi astrolojik olgular içinde yorumlamak güncel bir eğilim oldu.” diyerek, kestirip attım. Fakat her ne kadar artık bu konuları arkadaşımla konuşmama ve hoşlanmadığı o derin sulara dalmama kararı almış olsam da, cevaben küçücük bir kapı araladım: “Ancak anlayışın kökenine inersen, gezegenlerle olayların bağlantısını kurabilirsin.” dedim. “Köken” kelimesini söylerken, bilerek vurguladım. Tutumum onu kızdırdı; ayrıntılı, somut verilere ihtiyacı vardı. Kaçamak bir cevap verdiğim için, böylelikle kendisinin haklı olduğunu da kanıtladığımı söyledi. Başımı kaldırıp, ona baktım; kırgın bakışlarını kaçırdı.

O esnada ansızın, Mevlana’nın, “Bana öyle bir akıl lazım ki, karayı bitirmiş, denize varmış olsun.” diyen sesi kafamın içinde turlarken, dudaklarımdan dökülüverdi. Bekledim. Tepkisini merak ediyordum. Onun akıl putuna yumuşak bir dokunuştu bu. Öğretisi ile tüm dünyayı kucaklayan, Hakk aşığı Mevlana’yı yadsıyacak değildi. Bir müddet sessizce yürüdük.

Neden sonra “Pekâlâ, anlat, dinliyorum.” dedi. Ona, aslında anlatacak hiç bir şeyim olmadığını; bu bilgeliğin hepimize kodlandığını, kendimizi hatırladıkça bilginin tekrar bizden doğduğunu ve kendimizi aştıkça daha büyük bir kaynağa dokunduğumuzu, kaynağın merkezine doğru olan bu yolculuğun giderek bizi kendi hakikatimize doğru çektiğini, yolculuğun sonunda evren bilinci içinde, damlanın denize kavuşması misali, eriyerek yok olduğumuzu, böylelikle, aslında hakiki varlıkta can bulduğumuzu ve bunu kitaplardan okuyarak değil, bilinç katmanlarından sıyrıldıkça, yaşayarak deneyimleyebileceğimizden, hiç bahsetmedim. Kuantum fiziği ile ilgileniyordu. Şöyle dedim: “ Kuantum fiziğinde birbirinden ayrı iki parça arasında ‘dolanıklılık ilkesi’ denilen ve matematiksel ispatı ortaya konmuş yani, somut bir geçeklik olarak kabul edilmiş bir olgu var. Parçalardan birini hareket ettirdiğinde, diğeri de aradaki mesafeye rağmen eşzamanlı ve orantısal olarak hareket ediyor.” İtiraz etmeden, “Evet, durum bu,” dedi.

Bu olgunun, İslam tasavvuf anlayışı içinde ‘vahdet-i vücud’ yani, varlığın birliği ilkesi olarak 900 yıl önce ortaya konduğunu ve çıkmaza düştüğünde, parça-bütün ilişkisine odaklanmasını salık verdim. Evren tek bir bütündü ve gezegenler veya biz, bir istisna olarak bütünden ayrı değildik.

Yürüyüşün sonuna gelmiştik. Ayrılmadan evvel “Senin şu sınıfında bana da yer var mıdır?” diye sordu. Ezoterik astroloji derslerimin ismi ona göre buydu. “Bugüne dek, hep seni bekledik.” dedim.

Keyifli Pazarlar dilerim, sevgiyle kalın…