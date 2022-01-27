ABD’nin en gelişmiş savaş uçaklarından olan F-35C, Güney Çin Denizi’nde tatbikat yapan uçak gemisine inmeye çalışırken denize çakıldı. Uçağın pilotu kendini fırlatarak kurtuldu. Altı denizci de yaralandı. Üçü Filipinler’deki hastaneye kaldırıldı. Ancak uçak enkazı denizin dibini boyladı. ABD’nin en ileri ve en yeni askeri teknolojisiyle donatılı olan uçağın Çin’in eline geçmesinden korkuluyor. 100 milyon dolarlık hayalet avcı uçakta radarı yanıltan casusluk donanımı gibi devlet sırları bulunuyor. ABD filosunun en yeni jeti. Uçağın bulunması için acil operasyon başlatıldı. Ancak bu sanıldığı kadar kolay olmayacak.

AYLAR SÜREBİLİR

Çin, 3.5 milyon kilometrekarelik denizin 3.3 milyon kilometrekaresini kendi egemenlik alanında görüyor. ABD’nin bu sularda enkaz çalışması için kalmasına ne tepki vereceği belirsiz. Çünkü operasyon 120 gün, yani en az dört ay sürebilir. Sadece kurtarma gemilerinin bölgeye ulaşması 10-15 gün sürüyor. Çin, uçağı incelemek için kurtarma operasyonuna engel olmaya çalışabilir. Bu da iki süper güç arasında yeni bir kriz doğurabilir. Zira Çin’in enkaza daha hızlı ulaşabilecek kapasitede gelişmiş denizaltıları olduğu biliniyor. ABD, milyarlarca dolar harcadığı teknolojisini çöpe atma riskiyle karşı karşıya. Bu olay, son üç ayda denizde kaybolan ikinci F-35 kazası oldu.

100 bin tonluk uçak gemisi USS Carl Vinson’da ağır bir hasar oluşmadı.







