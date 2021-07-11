F1 2021 için paylaşılan çıkış fragmanında oyunun hikaye modu olan Braking Point'te oyuncular F2 pilotu olarak oyuna başlayacak ve başarılar elde ederek F1 dünyasına adım atabilecek.

F1 2021, 16 Temmuz 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. F1 2021'in Steam'deki standart sürümü 419,99 TL, Deluxe Edition'ı ise 529,99 TL. Oyunun konsollardaki fiyatı ise 499,98 TL. Deluxe Edition'ların fiyatı ise 579,98 TL.



