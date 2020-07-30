F1 pilotu Perez’in corona virüs testi pozitif çıktı
Formula 1 takımlarından Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez’in yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
30 Temmuz 2020, Perşembe 23:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Formula 1’in internet sitesinden yapılan açıklamada, belirsiz sonuçlanan ilk testin ardından bugün Silverstone Pisti’ne çıkmayan 30 yaşındaki Perez’in ikinci testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Perez’in 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix’sinde yarışamayacağı belirtildi. Formula 1’de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez’e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı.
AA
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN