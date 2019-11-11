İkinci kez oldu

Ronaldo, daha önce de Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotif Moskova maçının 82. dakikasında kenara alınınca Sarri'ye tepki göstermiş ve mutsuz tavırlar sergilemişti.





Juventus'un Milan'ı 1-0 yendiği maçın 55. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, Sarri'ye ikinci kez tepki gösterdi. Maç 0-0 devam ederken oyundan alınan Ronaldo, yerini Paulo Dybala'ya bıraktı. Dybala, 77. dakikada maçtaki tek golü atarak takımına 3 puanı getirdi.









"3 senedir driblingle adam geçmiyor"

Maç sonrasında Sky Sports Italia'ya açıklamalarda bulunan eski Real Madrid teknik direktörü Fabio Capello, Sarri'ye destek verdi. Capello, "Ronaldo son 3 senedir driblingle adam bile geçmedi. Onun bir şampiyon olduğunu kimse tartışmıyor fakat 3 senedir çalım atmıyor" dedi.





Ronaldo'nun tavrını da eleştiren Capello, "Şu anda elinden gelenin en iyisini yapmıyor. Sarri'nin bu değişikliği yaparken cesaretini ya da karakterini sergilemek gibi bi amacı olduğunu sanmıyorum, buna ihtiyacı yok. Ronaldo'nun yedek kulübesine gelmemesi ve Sarri'ye tepki göstermesi hoş değildi. Her şey yolunda gidiyorken -ki her şey yolunda değildi- oyundan çıkarılsa bile bunu yapmamalı. Arkadaşlarına saygı duymalı" dedi.









Stadı terk etti

Ronaldo'nun oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine oturmak yerine soyunma odasına gitmesi ve Sarri'ye söylenmesi tepki çekti. Fakat Ronaldo herhangi bir geri adım atmak yerine maç bitmeden 3 dakika önce stadı terk etti.









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