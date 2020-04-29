Fabregas'ın 95 yaşındaki büyükannesi corona virüsü yendi
Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
29 Nisan 2020, Çarşamba 21:46 Son Güncelleme:
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İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son corona virüs testinin negatif çıktığını belirtti.
Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında corona virüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.