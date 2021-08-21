Müsabakanın 71'inci dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan N'Sakala için oyun durduruldu. Beşiktaş'ın sağlık ekibi hızlı bir şekilde sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Saha içindeki müdahalenin tam olarak yeterli olmaması nedeniyle sahaya ambulans çağrılırken, 31 yaşındaki oyuncu ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'tan açıklama

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Fabrice N’Sakala’nın bilincinin açık olduğunu ve tedbir amacıyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabrice Nsakala, bilinci açık bir şekilde tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.





DHA