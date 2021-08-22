Futbol Fabrice N'Sakala korkutmuştu! Hastaneden taburcu oldu

Fabrice N'Sakala korkutmuştu! Hastaneden taburcu oldu

Futbol

Fabrice N'Sakala korkutmuştu! Hastaneden taburcu oldu

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın 71’inci dakikasında hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu N’Skala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

22 Ağustos 2021, Pazar 20:21 Son Güncelleme:
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Hastanede tetkikleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen N’Skala gece müşahede altında tutuldu. Hastaneden taburcu edilen N'Sakala'nın İstanbul'a götürülüp kulüp doktorları gözetiminde tedavisine devam edeceği ifade edildi.

Hastane çıkışında, maç sırasında fenalaştığını ve nefes alamadığını belirten N'Sakala, ''Dün akşam sahada topa yönelirken yere düştüm. Hastaneye kaldırıldım. Şu an çok iyiyim. Buradan arkadaşlarıma, taraftarlarıma ve bana mesajda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

Ahmet KILIÇ / GAZİANTEP (DHA) 

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