Fabrika cayır cayır yandı: 43 kişi can verdi

Hindistan'da okul çantası üreten bir fabrikada çıkan yangın çıktı. Yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

08 Aralık 2019, Pazar 10:25
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Fabrika cayır cayır yandı: 43 kişi can verdi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Aanaj Mandi bölgesindeki, okul çantası üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadaki ürünler sebebiyle kısa sürede yayılan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, fabrikada mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı, bir bu kadar insanın da hala içeride kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Fabrika işçilerinin yakınları olay yerine akın ederken, binanın içinin duman nedeniyle tamamen karanlık hale geldiği ve kurtarma çalışmalarının oldukça zorlaştığı bilgisi paylaşıldı.


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